 VolQuest - 10 things I think I know -- Alabama edition
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10 things I think I know -- Alabama edition

Brent Hubbs • VolQuest
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@Brent_Hubbs

Tennessee and Alabama get together for the 104th time. We empty the notebook as the Vols enter heavy underdogs in another October battle.


10 THINGS I THINK I KNOW

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