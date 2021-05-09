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baseball
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Around the horn: Vols sweep Missouri set stage to the the SEC finish
Ryan Schumpert
Volquest.com
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