 VolQuest - Beyond the Box Score: Tennessee Tech
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Beyond the Box Score: Tennessee Tech

Rob Lewis • VolQuest
Associate Editor
@Volquest_Rob

Each week with the help of the folks at Pro Football Focus we go beyond the box score to look at how each individual Tennessee player graded out. Today we look back at Tennessee Tech.

Beyond the Box Score

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