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Checkerboard Chatter: Answering Vols football, hoops mailbag questions

Tyler Ivens • VolReport
Contributor

In this episode of Checkerboard Chatter, host Tyler Ivens answers plenty of mailbag questions regarding Tennessee football and men's basketball with the Fourth of July holiday behind us and August right around the corner.

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