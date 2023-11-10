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Checkerboard Chatter: Can Tennessee earn a big road win at Missouri?

Tyler Ivens • VolReport
Contributor

In this episode of Checkerboard Chatter, host Tyler Ivens is joined by VolReport managing editor Noah Taylor and assistant managing editor Ryan Sylvia to preview Saturday's matchup between Tennessee and Missouri in Columbia.

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