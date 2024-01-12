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Checkerboard Chatter: Catching up with VFL point guard Clarence Swearengen

Tyler Ivens • VolReport
Contributor

In this episode of Checkerboard Chatter, host Tyler Ivens is joined by former Tennessee men's basketball point guard Clarence Swearengen to talk all things Vols hoops – including previewing Saturday's matchup between UT and Georgia in Athens.

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