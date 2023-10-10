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Checkerboard Chatter: CBSSports.com's Brad Crawford talks status of the SEC

Tyler Ivens • VolReport
Contributor

In this episode of Checkerboard Chatter, host Tyler Ivens is joined by Brad Crawford from CBSSports.com to discuss the current status of the SEC at the midway point of the 2023 college football season.

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