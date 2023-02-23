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Checkerboard Chatter: Discussing Tennessee basketball's rough stretch

Tyler Ivens • VolReport
Contributor

In this episode of Checkerboard Chatter, host Tyler Ivens and Noah Taylor discuss Tennessee men's basketball's rough stretch – which has included five losses in the Vols' last seven games. What will it take for Rick Barnes' team to get back on track?

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