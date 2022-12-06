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Checkerboard Chatter: Discussing Tennessee's trip to Miami for Orange Bowl

Tyler Ivens • VolReport
Contributor

In this episode of Checkerboard Chatter, host Tyler Ivens discusses Tennessee's invite to the Capital One Orange Bowl – where the Vols will face Clemson on Friday, December 30 at Hard Rock Stadium in Miami Gardens, Florida.

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