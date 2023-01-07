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Checkerboard Chatter: Football season reflection; hoops at South Carolina

Tyler Ivens • VolReport
Contributor

In this episode of Checkerboard Chatter, host Tyler Ivens is joined by VolReport content creator Jake Nichols to reflect on Tennessee’s 11-win football season and preview Vols men’s basketball’s road game at South Carolina.

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