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Checkerboard Chatter: Learning about Missouri with PowerMizzou's Drew King

Tyler Ivens • VolReport
Contributor

In this episode of Checkerboard Chatter, host Tyler Ivens is joined by Drew King from PowerMizzou.com to learn more about Missouri's men's basketball team ahead of Tennessee's matchup with the Tigers on Saturday night at Thompson-Boling Arena.

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