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Checkerboard Chatter: Learning more about Alabama with Roger Hoover

Tyler Ivens • VolReport
Contributor

In this episode of Checkerboard Chatter, host Tyler Ivens is joined by Roger Hoover from the Crimson Tide Sports Network to learn more about Alabama ahead of Tennessee's matchup with the Tide on Wednesday night at Thompson-Boling Arena.

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