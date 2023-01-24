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Checkerboard Chatter: Learning more about Georgia hoops with UGASports.com

Tyler Ivens • VolReport
Contributor

In this episode of Checkerboard Chatter, host Tyler Ivens is joined by Dayne Young of UGASports.com to learn more about Georgia's men's basketball's team ahead of Tennessee’s matchup with the Bulldogs on Wednesday night at Thompson-Boling Arena.

Tyler and Dayne also discussed the dominance of Georgia's football program after winning back-to-back College Football Playoff national championships.

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