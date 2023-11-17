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Checkerboard Chatter: Learning more about Georgia with UGASports.com

Tyler Ivens • VolReport
Contributor

In this episode of Checkerboard Chatter, host Tyler Ivens is joined by UGASports.com's Dayne Young to learn more about Georgia ahead of Tennessee football's matchup with the Bulldogs on Saturday afternoon at Neyland Stadium in Knoxville.

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