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Checkerboard Chatter: Learning more about LSU hoops with TigerDetails.com

Tyler Ivens • VolReport
Contributor

In this episode of Checkerboard Chatter, host Tyler Ivens is joined by Ron Higgins of TigerDetails.com to learn more about LSU ahead of Tennessee’s matchup with the Tigers on Saturday in Baton Rouge.

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