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Checkerboard Chatter: Previewing former Vols entering this week’s NFL Draft

Tyler Ivens • VolReport
Contributor

In this episode of Checkerboard Chatter, host Tyler Ivens provides a complete preview of former Tennessee football players that are about to hear their names called in the 2023 NFL Draft this week.

How high will Darnell Wright go? Will Hendon Hooker be a first-round pick? Where will Jalin Hyatt and Cedric Tillman land? Tyler answers those questions and much more in this episode.

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