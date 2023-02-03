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Checkerboard Chatter: Previewing Tennessee-Auburn with AuburnSports.com

Tyler Ivens • VolReport
Contributor

In this episode of Checkerboard Chatter, host Tyler Ivens is joined by Jay G. Tate from AuburnSports.com to learn more about Auburn's men's basketball team ahead of Tennessee's matchup with the Tigers on Saturday in Knoxville.

What type of squad does Bruce Pearl have this season?

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