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Checkerboard Chatter: Previewing Tennessee-Florida with GatorsOnline.com

Tyler Ivens • VolReport
Contributor

In this episode of Checkerboard Chatter, host Tyler Ivens is joined by Zach Alboverdi from GatorsOnline.com to learn more about Florida’s men’s basketball team ahead of No. 2 Tennessee’s matchup with the Longhorns on Wednesday night in The Swamp.

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