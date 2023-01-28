News More News
{{ timeAgo('2023-01-28 12:58:05 -0600') }} basketball Edit

Checkerboard Chatter: Previewing Tennessee-Texas with OrangeBloods.com

Tyler Ivens • VolReport
Contributor

In this episode of Checkerboard Chatter, host Tyler Ivens is joined by Keenan Womack from OrangeBloods.com to learn more about Texas’ men’s basketball team ahead of Tennessee’s matchup with the Longhorns on Saturday.

Be sure to SUBSCRIBE TO THE VOLREPORT YOUTUBE CHANNEL so you don't miss any new episodes of the show – or any other video content – from VolReport.

*****

– TALK ABOUT IT IN THE ROCKY TOP FORUM.

– ENJOY VOLREPORT WITH A PREMIUM SUBSCRIPTION.

SUBSCRIBE TO THE VOLREPORT YOUTUBE CHANNEL.

– FOLLOW VOLREPORT ON TWITTER: @TennesseeRivals, @TMansfieldMedia, @JNichols_2121, @ByNoahTaylor, @TylerIvens, @RealTBannerman, @JacobPolacheck, @RyanTSylvia, @Dale_Dowden.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}