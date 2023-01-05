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Checkerboard Chatter: Recapping Vols hoops' big win over Mississippi State

Tyler Ivens • VolReport
Contributor

In this episode of Checkerboard Chatter, host Tyler Ivens is joined by VolReport football beat reporter Noah Taylor to discuss Tennessee men's basketball's dominant win over Mississippi State and share their New Year's resolutions for Vols football.

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