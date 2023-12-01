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Checkerboard Chatter: Recapping Vols' regular season, moving to bowl season

Tyler Ivens • VolReport
Contributor

In this episode of Checkerboard Chatter, host Tyler Ivens is joined by VolReport managing editor Noah Taylor and assistant managing editor Ryan Sylvia to recap Tennessee football's regular season and look ahead to the upcoming bowl season.

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