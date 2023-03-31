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Checkerboard Chatter: Reflecting on Vols’ 2022-23 basketball season

Tyler Ivens • VolReport
Contributor

In this episode of Checkerboard Chatter, host Tyler Ivens and VolReport managing editor Noah Taylor reflect on Tennessee’s 2022-23 men’s basketball season — which ended in the NCAA Tournament Sweet 16.

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