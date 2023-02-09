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Checkerboard Chatter: Reviewing Vanderbilt loss, previewing upcoming slate

Tyler Ivens • VolReport
Contributor

In this episode of Checkerboard Chatter, host Tyler Ivens and Noah Taylor review Tennessee's loss to Vanderbilt and preview the Vols' upcoming slate of games.

Can Rick Barnes' club get back on track?

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