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Checkerboard Chatter: Reviewing Vols' win over Alabama, looking at Kentucky

Tyler Ivens • VolReport
Contributor

In this episode of Checkerboard Chatter, host Tyler Ivens and Noah Taylor recap Tennessee's marquee win over No. 1 Alabama and look ahead to Saturday's road test against Kentucky at Rupp Arena.

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