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Checkerboard Chatter: Talking Arkansas basketball with HawgBeat.com

Tyler Ivens • VolReport
Contributor

In this episode of Checkerboard Chatter, host Tyler Ivens is joined by Jackson Collier from HawgBeat.com to learn more about Arkansas ahead of Tennessee's matchup with the Razorbacks on Tuesday night at Thompson-Boling Arena.

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