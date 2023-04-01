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Checkerboard Chatter: Talking highlights from Vols’ 2022-23 hoops season

Tyler Ivens • VolReport
Contributor

In this episode of Checkerboard Chatter, host Tyler Ivens reflects on Tennessee men’s basketball’s 2022-23 season by breaking down the Vols’ top three wins of the campaign.

Also, Tyler discusses Tennessee football’s annual Pro Day.

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