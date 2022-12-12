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Checkerboard Chatter: Talking Orange Bowl opt-outs, hoops’ hot streak

Tyler Ivens • VolReport
Contributor

In this episode of Checkerboard Chatter, host Tyler Ivens discusses Tennessee football’s Orange Bowl opt-outs and men’s basketball’s hot streak — which most recently included a ranked win over Maryland.

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