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Checkerboard Chatter: Talking spring football, baseball with Vince Ferrara

Tyler Ivens • VolReport
Contributor

In this episode of Checkerboard Chatter, host Tyler Ivens is joined by Vince Ferrara from 99.1 The Sports Animal and Vol Network to talk Tennessee spring football practice and Vols baseball.

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