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Checkerboard Chatter: Talking Tennessee hoops entering NCAA Tournament

Tyler Ivens • VolReport
Contributor

In this episode of Checkerboard Chatter, host Tyler Ivens and VolReport managing editor Noah Taylor talk Tennessee men's basketball before the No. 4-seeded Vols open NCAA Tournament play on Thursday night against No. 13 Louisiana in Orlando.

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