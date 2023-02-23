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Checkerboard Chatter: Talking Vols' current March seeding with Jerry Palm

Tyler Ivens • VolReport
Contributor

In this episode of Checkerboard Chatter, host Tyler Ivens is joined by Jerry Palm from CBS Sports to get an update on Tennessee men's basketball's current NCAA Tournament seeding following the Vols' recent loss at Texas A&M.

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