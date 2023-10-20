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Checkerboard Chatter: Talking Vols-Tide with Tide 100.9 FM's Mick Gillispie

Tyler Ivens • VolReport
Contributor

In this episode of Checkerboard Chatter, host Tyler Ivens is joined by Mick Gillispie from Tide 100.9 FM in Alabama to learn more about Nick Saban's Crimson Tide team ahead of Tennessee's showdown with them on Saturday afternoon in Tuscaloosa.

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