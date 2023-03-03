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Checkerboard Chatter: Tennessee hoops looks to close regular season strong

Tyler Ivens • VolReport
Contributor

In this episode of Checkerboard Chatter, host Tyler Ivens and VolReport managing editor Noah Taylor preview Tennessee men's basketball's regular season finale at Auburn.

Can the Vols head into the SEC Tournament with some momentum?

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