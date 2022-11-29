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Checkerboard Chatter: Where could Tennessee play in the postseason?

Tyler Ivens • VolReport
Contributor

In this episode of Checkerboard Chatter, host Tyler Ivens reflects on Tennessee's dominant win at Vanderbilt and discusses potential bowl game destinations for the Vols.

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