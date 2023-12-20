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Early Signing Day Central: Everything you need to know on the Vols' signees

Everything you need to know on Tennessee's Early Signing Day signees.
Everything you need to know on Tennessee's Early Signing Day signees. (Rivals.com / Mike Matthews Instagram)
Ryan Sylvia • VolReport
Assistant Managing Editor
@RyanTSylvia
Born in Knoxville, Tenn. and a graduate of the University of Tennesee, Knoxville. Covering football, basketball, baseball and recruiting for VolReport.

Wednesday marked Early Signing Day as incoming freshmen and transfers officially signed the paperwork to join the college of their choosing.

For Tennessee, this meant officially landing its 2024 recruiting class as it continues its bowl preparation.

Here is everything you need to know on the Vols' signees.

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Class of 2024 Signees

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