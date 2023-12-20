Wednesday marked Early Signing Day as incoming freshmen and transfers officially signed the paperwork to join the college of their choosing.
For Tennessee, this meant officially landing its 2024 recruiting class as it continues its bowl preparation.
Here is everything you need to know on the Vols' signees.
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Class of 2024 Signees
Incoming Transfers
Who hasn't signed?
Every player in the 2024 class has now signed on Early Signing Day.
Early enrollees
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What Josh Heupel had to say