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Early Signing Day Profile: 3-star DL Carson Gentle

Carson Gentle on an visit to Tennessee.
Carson Gentle on an visit to Tennessee. (Carson Gentle Twitter (@CarsonGentle))
Ryan Sylvia • VolReport
Assistant Managing Editor
@RyanTSylvia
Born in Knoxville, Tenn. and a graduate of the University of Tennesee, Knoxville. Covering football, basketball, baseball and recruiting for VolReport.

The first player to sign with Tennessee in the 2024 class is officially a Vol.

Three-star in-state edge rusher Carson Gentle signed on Wednesday morning.

Here's what you need to know on the signee.

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BIO

Carson Gentle
About him Info

Home town

McCallie School (Chattanooga, Tenn.)

Position

WDE

Height

6-foot-4

Weight

236

Committed

July 23, 2022

Signed

Dec. 20, 2023

ANALYSIS

Despite his size, Gentle possesses impressive speed to get after the quarterback. He has shown the ability to blow by defenders around the edge.

This comes from multiple techniques. He gets down in his stance a good amount and can also rush from a standing start.

Impressively, Gentle has the strength to bully offensive linemen as a power rusher. He does a good job of shedding blocks and rushing or stuffing the run.

He also spent time as a tight end within the offense showing off his athleticism.

HIGHLIGHTS

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