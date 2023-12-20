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Early Signing Day Profile: 4-star DB Kaleb Beasley

Kaleb Beasley in Knoxville during a visit.
Kaleb Beasley in Knoxville during a visit. (Kaleb beasley Twitter (@kalebbeasley))
Ryan Sylvia • VolReport
Assistant Managing Editor
@RyanTSylvia
Born in Knoxville, Tenn. and a graduate of the University of Tennesee, Knoxville. Covering football, basketball, baseball and recruiting for VolReport.

Tennessee needs help in the secondary and is getting it with Kaleb Beasley.

The four-star cornerback signed with the Vols on Wednesday morning.

Here's what you need to know on the signee.

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BIO

Kaleb Beasley
About him Info

Home town

Lipscomb Academy (Nashville, Tenn.)

Position

CB

Height

6-foot

Weight

175 pounds

Committed

Oct. 21, 2022

Signed

Dec. 20, 2023

ANALYSIS

Tennessee needed to reload in the secondary and adding players out of high school at Beasley's caliber is a great step in the right direction.

The cornerback is a ball hawk and matches up well with speedy receivers. He does a great job of deflecting passes or coming up with interceptions while staying away from pass interference and holding calls.

He can also step up to set the edge on outside run plays.

HIGHLIGHTS

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