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Early Signing Day Profile: 4-star LB Edwin Spillman

Edwin Spillman on a visit to Knoxville.
Edwin Spillman on a visit to Knoxville. (Edwin Spillman Twitter (@ESpillman13))
Ryan Sylvia • VolReport
Assistant Managing Editor
@RyanTSylvia
Born in Knoxville, Tenn. and a graduate of the University of Tennesee, Knoxville. Covering football, basketball, baseball and recruiting for VolReport.

Tennessee has signed an elite in-state prospect.

Four-star linebacker Edwin Spillman is officially a Vol.

Here's what you need to know on the signee.

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BIO

Table Name
About him Info

Home town

Lipscomb Academy (Nashville, Tenn.)

Position

LB

Height

6-foot-2

Weight

217 pounds

Committed

July 21, 2023

Signed

Dec. 20, 2023

ANALYSIS

It's important to lock down the border and that's what Tennessee has done in landing Spillman. The state champion line backer is a huge addition to the Vols' defense.

The outside backer isn't afraid of contact and has laid massive hits on quarterbacks and ball carriers. He steps up well in run support and forces quick throws when blitzing.

He'll fit in well on the Vols' defense due to his athletic abilities.

HIGHLIGHTS

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