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Early Signing Day Profile: LS Marshall Box

Nov 25, 2023; Knoxville, Tennessee, USA; General view before the game between the Tennessee Volunteers and the Vanderbilt Commodores at Neyland Stadium.
Nov 25, 2023; Knoxville, Tennessee, USA; General view before the game between the Tennessee Volunteers and the Vanderbilt Commodores at Neyland Stadium. (Randy Sartin-USA TODAY Sports)
Ryan Sylvia • VolReport
Assistant Managing Editor
@RyanTSylvia
Born in Knoxville, Tenn. and a graduate of the University of Tennesee, Knoxville. Covering football, basketball, baseball and recruiting for VolReport.

Special teams are an important aspect of football and Tennessee knows this.

The Vols landed long-snapper Marshall Box to help with this unit on Early Signing Day.

Here's what you need to know on the signee.

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BIO

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Marshall Box
About him Info

Home town

University School of Jackson (Humboldt, Tenn.)

Position

LS

Height

6-foot

Weight

175

Signed

Dec. 20, 2023

ANALYSIS

This one was an Early Signing Day surprise. Box had not announced previously that he would join the Vols until this morning.

The long snapper is an in-state product who grew up a huge Tennessee fan.

Now, he'll get to be a part of the team he grew up cheering for.

HIGHLIGHTS

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