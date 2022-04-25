 VolQuest - Extra Innings with Chase Dollander
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Extra Innings with Chase Dollander

Ben McKee • VolQuest
Staff Writer

Volquest's Ben McKee sits down with Tennessee pitcher Chase Dollander to discuss his transition to Rocky Top, being hit by a line drive against Alabama and much more.

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