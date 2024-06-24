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Fans, VFLs, more react to Tennessee baseball winning 2024 national title

Ryan Sylvia • VolReport
Assistant Managing Editor
@RyanTSylvia
Born in Knoxville, Tenn. and a graduate of the University of Tennessee, Knoxville. Covering football, men's and women's basketball, baseball, softball and recruiting for VolReport.

Tennessee baseball is the 2024 national champion!

Fans, former Vols, alumni, coaches and more broke into celebration following the win.

Here’s some reactions after the historic title.

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