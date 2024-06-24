Fans, VFLs, more react to Tennessee baseball winning 2024 national title
Tennessee baseball is the 2024 national champion!
Fans, former Vols, alumni, coaches and more broke into celebration following the win.
Here’s some reactions after the historic title.
TALK ABOUT IT IN THE ROCKY TOP FORUM
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