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Former Tennessee running back Len'Neth Whitehead commits to Georgia

Len'Neth Whitehead rushed for a career-high 76 yards in Tennessee's win over Missouri in 2021.
Len'Neth Whitehead rushed for a career-high 76 yards in Tennessee's win over Missouri in 2021. (Calvin Mattheis/Knoxville News-Sentinel)
Noah Taylor • VolReport
Football Beat Reporter
@ByNoahTaylor
Noah has covered Tennessee football since 2019. He covered the Vols for The Daily Times before joining Rivals in 2022. He is a 2020 alum of the UT College of Journalism and Electronic Media.

Len’Neth Whitehead is back in the SEC East.

The former Tennessee running back who entered the transfer portal after three season with the Vols committed to Georgia on Monday night.

An Athens, Georgia native, Whitehead signed with Tennessee as a four star prospect in 2020 but missed all of his freshman season with an injury.

He returned in 2021, carrying the ball 32 times for 207 yards and two touchdowns. Whitehead rushed for a career-high 76 yards in Tennessee’s 62-24 win over Missouri.

Whitehead again missed the 2022 season after undergoing surgery in the preseason and entered the transfer portal in December.

Tennessee’s running backs room returns its top two rushers in Jabari Small and Jaylen Wright as well as sophomore Dylan Sampson. Freshmen DeSean Bishop and Cam Seldon were added in the 2023 recruiting class.

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