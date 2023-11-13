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GALLERY: No. 13 Tennessee comes up short on the road at No. 14 Missouri

Dale Dowden • VolReport
Lead Football Recruiting Reporter
@Dale_Dowden
My name is Dale Dowden and I am the Lead Recruiting Reporter for VolReport, a Rivals.com network. My exp, 2016-2018- Sleeper Recruit, 2019- VR², and 2020-2022- Volunteer Country on Sports Illustrated.

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