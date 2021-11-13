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{{ timeAgo('2021-11-13 20:20:10 -0600') }} football Edit

Georgia postgame pod

Eric Cain • VolQuest
Staff
@_Cainer
I'm Eric, but you may know me as Cainer on the radio. Writing was my first passion and I'm thrilled to be a part of the team. Feel free to reach out anytime and be sure to follow my work on twitter.

Ben McKee & Eric Cain detail Tennessee's 41-17 loss to Georgia Saturday night.

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