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Josh Heupel discusses loss to No. 1 Georgia

Ben McKee • VolQuest
Staff Writer

Vols head coach Josh Heupel discusses Tennessee's 41-17 loss to No. 1 Georgia.

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