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Rick Barnes talks Vols' win over ETSU

Ben McKee • VolQuest
Staff Writer

Vols head basketball coach Rick Barnes reacts to Tennessee's win over East Tennessee State.

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