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Rick Barnes talks Vols' win over Tennessee Tech

Ben McKee • VolQuest
Staff Writer

Rick Barnes discusses No. 15 Tennessee's 80-69 win over Tennessee Tech.

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