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{{ timeAgo('2022-01-18 18:12:21 -0600') }} football Edit

Tayven Jackson talks Vols, all-star game, more

Woody Wommack
Rivals.com

Tennessee signee Tayvon Jackson is playing in his final prep game before moving to Rocky Top.

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