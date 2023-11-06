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Tennessee basketball assistant coach Rod Clark suspended for pair of games

Assistant coach Rod Clark yells to the court during an NCAA college basketball game between the Missouri Tigers and the Tennessee Volunteers in Thompson-Boling Arena in Knoxville, Saturday Feb. 11, 2023. Missouri defeated Tennessee in the final second of the game, 86-85.
Assistant coach Rod Clark yells to the court during an NCAA college basketball game between the Missouri Tigers and the Tennessee Volunteers in Thompson-Boling Arena in Knoxville, Saturday Feb. 11, 2023. Missouri defeated Tennessee in the final second of the game, 86-85. (Caitie McMekin/News Sentinel / USA TODAY NETWORK)
Ryan Sylvia • VolReport
Assistant Managing Editor
@RyanTSylvia

Just before tipping off the regular season, Tennessee has announced a suspension for one of its assistant coaches.

Rod Clark has been suspended for the first two games of the season. This includes Monday's matchup with Tennessee Tech and Friday's road battle with Wisconsin.

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"The University and assistant men's basketball coach Rod Clark are working collaboratively with the NCAA to address a violation. Coach Clark is suspended for the first two games of the 2023-24 season versus Tennessee Tech and Wisconsin. Coach Clark has acknowledged his error in judgment and accepted full responsibility. We appreciate his cooperation throughout the process. NCAA bylaws prohibit additional comments or details."
— Tennessee Athletics

Clark has been with the program since 2021. Previously, he coached at Sunrise Christian Academy, Illinois-Chicago and Austin Peay.

He has produced NBA talent in Kennedy Chandler and Julian Phillips while at Tennessee. He also has previously assisted in the development of Tyrese Maxey, Shaq Harrison and Drew Timme.

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