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Tennessee football extends offer to 2026 3-star DB Julian Burns
Ryan Sylvia
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VolReport
Assistant Managing Editor
Born in Knoxville, Tenn. and a graduate of the University of Tennesee, Knoxville. Covering football, basketball, baseball and recruiting for VolReport.
Tennessee football is focused on the 2025 class but has its eyes beyond the next wave of talent, as well.Three-star safety Julian Burns from Monroe (La.) is a member of the 2026 class that has caug...
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