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Tennessee recruiting visitor list against South Carolina

2024 target Kamron Mikell will be on an official visit to Tennessee this weekend.
2024 target Kamron Mikell will be on an official visit to Tennessee this weekend.
Shayne Pickering • VolReport
Football Recruiting Reporter
@shaynep_media

As Tennessee prepares to take on South Carolina, plenty of recruits will be on campus to take in the atmosphere.

This includes both basketball and football targets.

Here is who will be in attendance.

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Hoops Targets

2025 McDonough (Ga.) wing Nigel Thomas

2024 Official Visitors

2024 Unofficial Visitors

2025 Targets

Evans (Ga.) kicker Tyler Wallace, Riverdale (Tenn.) defensive end Jer'Vaez Haynes

2026 Targets

Loyola Blakefield (MD) defensive back Khary Adams

2028 Targets

Central (Ga.) running back Jacez Walton

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